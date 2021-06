Veja os horários dos jogos de hoje, quinta (03)

A quinta-feira (03) de futebol marca a continuação da rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e dos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil, além do retorno das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA QUINTA (03)

Campeonato Brasileiro Feminino

Internacional x Palmeiras - 15h

Real Brasília x Minas Brasília - 15h

Santos x Ferroviária - 15h

São Paulo x Corinthians - 18h

Copa do Brasil

Cruzeiro x Juazeirense - 16h30

Avaí x Athletico-PR - 19h

Vitória x Internacional - 19h

CRB x Palmeiras - 21h30

Eliminatórias da Copa - América do Sul

Bolívia x Venezuela - 17h

Uruguai x Paraguai - 19h

Argentina x Chile - 21h

Peru x Colômbia - 23h