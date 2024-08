Veja gols do Brasil contra a Espanha que renderam vaga na final do futebol feminino nas Olimpíadas

O Brasil venceu a Espanha por 4 a 1 na tarde desta terça-feira (6), no estádio de Marselha, em Marselha (FRA), pelas semifinais do futebol feminino nas Olimpíadas 2024. Com a vitória, a Seleção Brasileira garantiu vaga na final do torneio, contra os Estados Unidos.

Paredes (contra), Gabi Portilho, Adriana e Kerolin marcaram os gols da vitória expressiva do Brasil. Assista aos vídeos dos lances dos quatro gols marcados pela Seleção Brasileira nesta vitória histórica que rendeu uma vaga na final do futebol feminino nas Olimpíadas.

1º GOL | PAREDES (CONTRA)

2º GOL | GABI PORTILHO

3º GOL | ADRIANA

4º GOL | KEROLIN