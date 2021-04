"Vamos ingressar no STJD para impugnar a partida", diz presidente do Ferroviário

O Ferroviário vai ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para anular a partida de hoje com o América/MG pela 2ª Fase da Copa do Brasil. O clube foi eliminado ao empatar em 1 a 1 no tempo normal e perder na disputa de penaltis após um erro grave da arbitragem, que não validou um gol legal na cobrança de Adílson Bahia, que claramente entrou.

O presidente coral, Newton Filho, afirmou ao Diário do Nordeste que o clube entrará amanhã no STJD com o pedido de impugnação da partida.

"Vamos ingressar amanhã no STJD com um pedido de impugnaçao da partida. Vamos até as últimas consequências, em busca dos nosso direitos. Foi um erro absurdo, escaldaloso, sem precedentes para o futebol".

Prejuízo

Em seguida, Newton afirmou que o prejuízo coral é ainda maior na espera esportiva e financeira.

"Não é só a cota de 1,7 milhões que perdemos. É a chance de disputar 2,3 milhões. Fora o prejuízo esportivo, de pontuação do ranking nacional. Não tem precedentes um erro desses em cobrança de penalti. O árbitro e o bandeirinha atentos e não confirmar um gol que nem dúvida teve, a bola entrou e muito"