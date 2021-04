Ferroviário se manifesta via redes sociais após ser prejudicado e eliminado na Copa do Brasil

Como não poderia deixar de ser, o Ferroviário mostrou toda sua indignação após a eliminação na 2ª Fase da Copa do Brasil para o América/MG com grotesco erro de arbitragem na cobrança de pênaltis. O time coral teve um gol legal de Adílson Bahia invalidado mesmo com a bola ultrapassando a linha, o que acabou sendo determinante para a eliminação coral, que mostrou toda sua indignação via redes sociais do clube.

O que vimos hoje na Arena Independência foi um dos maiores absurdos da história do futebol. Alô @cbf_futebol e @copadobrasil, vocês vão deixar manchar a competição de vocês assim? Lutaremos até o fim. Nada acabou. Respeitem o Ferroviário. Respeitem o futebol brasileiro. pic.twitter.com/fEqr2codba — Ferroviário Atlético Clube (@ferroviario) April 15, 2021

Tanto no Twitter quando no Instagram, o time coral se manifestou com revolta. No Twitter, o time coral publicou:

"O que vimos hoje na Arena Independência foi um dos maiores absurdos da história do futebol. Alô @cbf_futebol e @copadobrasil, vocês vão deixar manchar a competição de vocês assim? Lutaremos até o fim. Nada acabou. Respeitem o Ferroviário. Respeitem o futebol brasileiro".

Consequências

A eliminação da Copa do Brasil custou ao Ferroviário um prejuízo de R$ 1,7 milhão, já que o valor é referente a passagem para a 3ª Fase.

A diretoria coral está revoltada com o erro de arbitragem e não descarta buscar um ressarcimento financeiro por conta do erro de arbitragem. A diretoria deve se pronunciar oficialmente em breve ainda em Belo Horizonte (CE).