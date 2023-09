Uruguai anuncia convocação para Eliminatórias com atletas que atuam no Brasil; confira a lista

Sem medalhões como Luis Suárez e Cavani, o treinador argentino Marcelo Bielsa divulgou nesta segunda-feira (4) a lista de atletas convocados para a seleção do Uruguai, visando a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo, que terão início no próximo dia 7 de setembro. O técnico chamou seis nomes que atuam no futebol brasileiro, com destaque para o corintiano Bruno Méndez e o palmeirense Piquerez. Além dos dois clubes paulistas, mais quatro equipes brasileiras cederam atletas para os dois jogos que os uruguaios vão disputar. O Mundial de 2026 será realizado no Canadá, nos Estados Unidos e no México.

O goleiro Rochet do Internacional, o lateral Puma Rodríguez do Vasco, o meia Carballo do Grêmio e o atacante Canobbio do Athletico-PR integram a lista. Pela ordem dos jogos das eliminatórias da América do Sul, o Uruguai vai enfrentar o Chile no dia 8 de setembro, na 1ª rodada, e depois volta a campo para encarar a seleção equatoriana no dia doze.

Para este início de torneio, o técnico argentino decidiu abrir mão de seus medalhões. Os atacantes Suárez, do Grêmio, e Cavani, do Boca Juniors, ambos com 36 anos, não foram chamados. Machucado, o flamenguista Arrascaeta também ficou fora da lista. Além dos dois clubes paulistas, mas quatro equipes brasileiras cederam atletas para os dois jogos que os uruguaios vão disputar.

Confira lista dos convocados

Goleiros : Sergio Rochet (Internacional), Franco Israel (Sporting) e Santiago Mele (Junior)

Defensores : Santiago Bueno (Girona), Bruno Méndez (Corinthians), Sebastian Cácares (América-MEX), Puma Rodríguez (Vasco), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Viña (Sassuolo) e Lucas Olaza (Krasnodar)

Meio-campistas : Nahitan Nández (Cagliari), Felipe Carballo (Grêmio), Emiliano Martínez (Midtjylland), Manuel Ugarte (Paris Saint-Germain), Federico Valverde (Real Madrid) e Nicolás de la Cruz (River Plate)

Atacantes: Maximiliano Araújo (Toluca), Agustín Canobbio (Athletico-PR), Facundo Torres (Orlando City), Brian Rodríguez (América-MEX), Facundo Pellistri (Manchester United), Cristian Olivera (Los Angeles FC), Maxi Gómez (Cádiz) e Darwin Núñez (Liverpool)

Como as partidas estão dentro da data Fifa, o Campeonato Brasileiro vai ser paralisado durante a realização dos duelos para que os times com atletas convocados não sejam prejudicados.