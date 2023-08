Conmebol detalha tabela das primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa; veja jogos do Brasil

A Conmebol divulgou as datas e horários das primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A estreia do Brasil será no dia 8 de setembro, contra a Bolívia, no Estádio Mangueirão, em Belém. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (2). Confira agenda de jogos.

O segundo jogo do Brasil será contra o Peru, no dia 12 de setembro, às 23h (de Brasília). O duelo será em Lima, no Peru. Técnico da Seleção, Fernando Diniz fará sua primeira convocação no dia 18 de agosto (sexta-feira).

O Mundial será realizado pela primeira vez em três países: Estados Unidos, Canadá e México. Ao todo, 48 seleções vão participar da disputa, que tem início em 11 de junho de 2026.

VEJA TABELA DE JOGOS

1ª rodada

Paraguai x Peru - 07/09, 19h30 (de Brasília)

Colômbia x Venezuela - 07/09, 20h (de Brasília)

Argentina x Equador - 07/09, 21h (de Brasília)

Uruguai x Chile - 08/09, 20h (de Brasília)

Brasil x Bolívia - 08/09, 21h45 (de Brasília)

2ª rodada