Copa do Mundo feminina 2023 define seleções classificadas para as oitavas de final; Veja tabela

A primeira fase da Copa do Mundo feminina terminou. Assim, os confrontos das oitavas de final estão definidos. Na manhã desta quinta-feira, (8), Colômbia e Marrocos foram as últimas seleções a entrar na lista das classificadas. A fase deixou de fora Brasil, eliminado pela Jamaica, além da Alemanha, bicampeã mundial, e o Canadá, atual campeão olímpico.

Ao todo, 16 seleções formam as oitavas de final. São elas: Noruega, Suíça, Austrália, Nigéria, Espanha, Japão, Inglaterra, Dinamarca, Estados Unidos, Holanda, França, Jamaica Suécia, África do Sul, Colômbia e Marrocos são as seleções que estarão na próxima fase.

TABELA DE JOGOS DAS OITAVAS DE FINAL

05/08 | Suíça x Espanha | 2h (de Brasília)

05/08 | Holanda x África do Sul | 23h (de Brasília)

05/08 | Japão x Noruega | 5h (de Brasília)

06/08 | Suécia x Estados Unidos | 6h (de Brasília)

07/08 | Austrália x Dinamarca | 7h30 (de Brasília)

08/08 | França x Marrocos | 8h (de Brasília)

07/08 | Inglaterra x Nigéria | 4h30 (de Brasília)

08/08 | Colômbia x Jamaica | 5h (de Brasília)

Favoritas ao título, França, Estados Unidos e Inglaterra prometem bons jogos na decisão. As francesas classificaram com sete pontos, líder do Grupo F, e invicta. Por outro lado, as norte americanas fizeram a pior campanha da fase de grupos da história da seleção, classificando em segundo do Grupo E, com cinco pontos, mas também sem derrotas. A Inglaterra classificou em primeiro lugar do Grupo D, com nove pontos, sendo três vitórias e vai para as oitavas invicta.