Pia lamenta eliminação do Brasil na Copa do Mundo feminina: 'É muito triste'

O Brasil ficou no empate sem gols com a Jamaica e foi eliminado da Copa do Mundo feminina ainda na Fase de Grupos. O duelo desta quarta-feira (2) ocorreu em Melbourne, na Austrália. A técnica da seleção lamentou a despedida antecipada.

"Queríamos ter criado mais chances, ter tido mais profundidade. Elas jogaram bem. Não conseguimos mudar essa situação. É muito triste, tínhamos muitas expectativas. Começamos a Copa muito bem. Temos que encarar o resultado", disse a treinadora.

A treinadora assumiu a seleção em 2019. Ao todo, ela tem 56 jogos oficiais pela equipe, com 24 vitórias, 13 empates e nove derrotas.

Com o empate diante das jamaicanas, o Brasil encerrou a Copa do Mundo em terceiro lugar, com quatro pontos. Assim, ficou de fora das oitavas do torneio.