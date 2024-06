TV Verdes Mares transmite ao vivo Bahia x Fortaleza pela Série A nesta quinta-feira (13)

O jogo entre Bahia e Fortaleza, válido pela Série A do Brasileirão, será transmitido pela TV Verdes Mares. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (13), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Antero Neto vai narrar a partida, que terá comentários de André Almeida. A reportagem será de Raísa Martins, direto de Salvador.

O confronto também marca o reencontro entre o ex e o atual técnicos do Leão do Pici. Rogério Ceni, hoje na equipe baiana, e Juan Pablo Vojvoda voltam a se enfrentar pela competição.

O Fortaleza está em 11º na tabela com 10 pontos. Com um jogo a menos, o Tricolor do Pici soma duas vitórias e quatro empates. Já o Bahia está em terceiro lugar, com 14 pontos. O Esquadrão acumula quatro vitórias, dois empates e uma derrota.