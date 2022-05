Torcida do Independiente faz três foguetórios em frente ao hotel do Ceará durante a madrugada

Uma velha e atrasada estratégia da torcida argentina foi mais uma vez colocada em prática na véspera da decisão pela vaga na próxima fase da Sul-Americana entre Independiente (ARG) x Ceará. A partida acontece hoje, às 21h30, com transmissão ao vivo da Rádio Verdes Mares e do Diário do Nordeste (em tempo real).

Três foguetórios foram registrados pela delegação alvinegra no hotel do clube em Buenos Aires. Às 2h, 4h e 6h da manhã, segundo informações repassadas ao Diário do Nordeste.

As bombas explodiram na praça que fica logo à frente do estabelecimento e, obviamente, incomodaram a todos que dormiam nas redondezas.

Veja as imagens das explosões

Torcida Cearense na Argentina

Legenda: Torcedores do Ceará estiveram concentrados em bares de Puerto Madero Foto: @setufor.euvou

Durante a tarde e noite de terça-feira (25), em Buenos Aires, cerca de 2 mil torcedores do Ceará que estão em Buenos Aires cobriram com cores e camisas alvinegras os principais pontos turísticos na capital argentina.

Mais cedo, muitos alvinegros estiveram em frente à sede do Boca Júniors, apoiando treinamento do clube no CT da equipe.

Em Puerto Madero, muitos alvinegros se concentraram em bares e restaurantes, promovendo cânticos em apoio ao Vovô e até mesmo pedindo músicas com ritmos típicos nordestinos, como o forró.

Missão complicada para os argentinos

Legenda: Equipes disputarão a vaga na última rodada Foto: Kid Júnior/SVM

O Independiente (ARG) precisa de uma vitória de 2 gols de diferença para passar de fase, dificuldade que talvez tenha motivado a ação da torcida local.

Para a partida, o time argentino não terá o meia Cazares, que foi diagnosticado com Covid-19. Já o Ceará, pode ter retorno do atacante Vina, que viajou com a equipe.

O Diário do Nordeste e a Verdinha fazem cobertura especial do jogo, assim como da partida entre Colo-Colo e Fortaleza, que também decide vaga para a próxima fase na Libertadores.