Torcida do Ceará festeja na frente do La Bombonera durante treino do Alvinegro no CT do Boca Juniors

Torcedores do Ceará se reuniram na frente do Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, nesta terça-feira (24) durante o treino apronto do Alvinegro de Porangabuçu na Casa Amarilla, CT do Boca Juniors.

Em conjunto, os alvinegros cantaram e festejaram o hino do Ceará.

Torcida do Ceará faz festa na frente do Estádio La Bombonera durante treino do Alvinegro de Porangabuçu na Casa Amarilla, CT do Boca Juniors.



🎥 Iann Chagas / Arquivo Pessoal pic.twitter.com/UkPz1WPEcN — Jogada (@diariojogada) May 24, 2022

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (25) contra o Independiente-ARG, no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, em duelo decisivo pela Copa Sul-Americana.

