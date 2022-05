Ceará desembarca na Argentina e recebe apoio do torcedor na chegada ao hotel; veja vídeo

O Ceará desembarcou na tarde desta segunda-feira (23) em Buenos Aires, na Argentina, para enfrentar o Independiente em duelo decisivo da Copa Sul-Americana. A delegação alvinegra foi recepcionada pelo torcedor alvinegro no hotel, com cânticos de incentivo, aplausos e muita euforia dos alvinegros.

Um dos mais festejados foi o meia-atacante Vina. O atleta realizou tratamento intensivo no CESP para tratar dores na panturrilha e ficar à disposição da comissão técnica de Dorival Júnior. O atacante Cléber foi outro jogador aplaudido pelo torcedor presente na capital argentina, após a atuação contra o General Caballero, que rendeu o troféu de melhor em campo da Conmebol.

Nesta terça-feira (24), véspera do confronto, o Ceará realiza treinamento apronto na Casa Amarilla, CT do Boca Juniors. O duelo contra o Independiente acontece na quarta-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda.

Veja vídeo da recepção dos alvinegros a delegação do Ceará

Vídeo cedido pelo torcedor Iann Chagas / Arquivo Pessoal

CRONOGRAMA DO CEARÁ PARA JOGO CONTRA INDEPENDIENTE

24.05 (terça) | Treino na Casa Amarilla, a sede do Boca Juniors, às 16h.

25.05 (quarta) | Independiente x Ceará, no estádio Libertadores de América, às 21h30.