Fortaleza Basquete Cearense perde em casa para o Flamengo nos playoffs do NBB

O Fortaleza Basquete Cearense perdeu por 86 a 66 para o Flamengo na noite da última terça-feira (7), pelo segundo jogo das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) 2023/24. O time carioca lidera a série “melhor de cinco” por 2 a 0.

Gui Deodato e Scott Machado foram os destaques do Flamengo na partida e conduziram a equipe carioca a uma vitória de 20 pontos de diferença, mesmo jogando fora dos seus domínios. A primeira partida havia sido vencida pelo Flamengo por 79 a 71.

O resultado deixou o Fortaleza Basquete Cearense em uma situação complicada na luta pela classificação para as semifinais do NBB. Caso o Flamengo vença a próxima partida, a equipe rubro-negra confirma vaga na próxima fase do torneio.

Legenda: Fortaleza Basquete Cearense e Flamengo no CFO Foto: João Moura/FBC

Fortaleza Basquete Cearense e Flamengo entram em quadra na próxima quinta-feira (9), às 19h30 de Brasília, no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza (CE), para disputar o terceiro jogo das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) 2023/24.