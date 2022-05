Cazares testa positivo para Covid e desfalca Independiente em jogo contra o Ceará na Sul-Americana

Juan Cazares, do Independiente, não vai atuar no jogo contra o Ceará, nas oitavas da Sul-Americana. Além dele, Pablo Santella e Leandro Itokazu, preparador físico e assistente de vídeo, testaram positivo para a Covid-19 e também vão desfalcar o time. O boletim médico foi divulgado nesta terça-feira (24).

A equipe argentina, no entanto, terá a volta do volante Lucas Romero. Ele havia sido desfalque na vitória contra o La Guaira. O jogador cumpriu a suspensão automática. O atacante Leandro Fernández deve ser outro a entrar como titular na equipe.

O duelo entre as equipes será nesta quarta-feira (25), às 21h30, no Estádio de Avellaneda, na Argentina. O equatoriano pertence ao Metal Kharkiv, mesmo clube do atacante Matheus Peixoto, que está no Ceará.

Confira a nota:

“Juan Cazares testou positivo para a Covid-19 nos testes prévios antes da partida contra o Ceará. Pablo Santella e Leandro Itokazu já tiveram alta médica, mas também testaram positivo para coronavírus. O resto do grupo está negativado e se encontra disponível para a partida de amanhã", informou o clube em boletim médico.