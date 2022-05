Independiente tem volta de meia contra Ceará e pode escalar mais um atacante; veja provável time

O Independiente-ARG intensificou os preparativos para a decisão contra o Ceará na próxima quarta-feira (25), em Avellaneda, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. Com foco total no torneio, após eliminação na Copa da Liga, o clube avalia mudanças no time titular para o duelo, às 21h30.

O volante Lucas Romero, desfalque na vitória contra o La Guaira-VEN por 4 a 0, é cotado para retornar após cumprir a suspensão automática. Além disso, o técnico Eduardo Domínguez avalia a entrada do atacante Leandro Fernández, que evoluiu nos últimas partidas ao entrar no 2º tempo.

Segundo o Diário Olé, da Argentina, o treinador conversou com o atleta sobre a posição em campo. Uma variação é a presença do jogador ao lado de Leandro Benegas no sistema ofensivo do Rojo.

Legenda: O Rojo utilizou a dupla ofensiva Benegas e Fernández no 2º tempo da vitória contra o La Guaira Foto: divulgação / Independiente

Nos últimos três jogos pelo Independiente, Fernández marcou dois gols e deu uma assistência. Assim, uma provável equipe tem: Sosa; Alex Vigo, Barreto, Insaurralde e Lucas Rodriguez; Lucas Romero, Alan Soñora, Domingos Blanco e Tomás Pozzo; Leandro Benegas e Leandro Fernández.

Briga pela classificação

Legenda: No jogo de ida, na Arena Castelão, o Ceará venceu o Independiente por 2 a 1 pela Sul-Americana Foto: divulgação / Ceará

Na Copa Sul-Americana, o Ceará soma 15 pontos e 100% de aproveitamento no Grupo G. O Independiente-ARG está na vice-liderança, com 12, e um saldo de gols inferior: 14 x 11.

Assim, o Vovô avança até com uma derrota por um gol de diferença. Pelo regulamento da Conmebol, apenas o líder do chaveamento garante vaga classificação nas oitavas de final do torneio.