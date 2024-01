Tomás Cardona lidera participações em gols se comparado a jogadores da zaga do Fortaleza em 2023

Recém-contratado pelo Fortaleza, Tomás Cardona vai brigar pela titularidade. O atleta de 28 anos se destaca não só pela atuação defensiva, mas também por apresentar recursos ofensivos. O zagueiro acumula quatro participações em gols, número superior a todos os outros jogadores do Tricolor na posição em 2023.

Quando ainda defendia o Defensa y Justicia, na última temporada, o argentino marcou três gols e deu uma assistência. No Tricolor, Titi, dono da posição, liderou essa estatística com 1 gol e 2 assistências. Os dois vão disputar o posto no lado esquerdo.

Em seguida, estão Benevenuto (1 gol), Brítez (1 assistência) e Tobias Figueiredo, que não contribuiu em nenhum dos fundamentos. O português, inclusive, deve deixar o clube por empréstimo, rumo a liga americana, a MLS.

CHEGADA DE CARDONA

O perfil de zagueiro canhoto foi um pedido de Juan Pablo Vojvoda. O ex-capitão do Defensa y Justicia também é bom no jogo aéreo ofensivo e defensivo, pode atuar pelo lado direito, se impõe fisicamente e tem perfil de liderança. Cardona está na capital cearense desde a última sexta-feira (19). O atleta chegou em definitivo, com contrato até 31 de dezembro de 2026.

Vestindo a camisa do Defensa y Justicia nas últimas três temporadas, o defensor entrou em campo pela Copa Argentina, Copa da Liga Argentina, Primera División e foi com o time até a semifinal da Sul-Americana de 2023. O grupo acabou eliminado pela LDU-Quito.

O Fortaleza volta a campo no domingo (28), quando enfrenta o Barbalha na Arena Romeirão. O duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense será às 17h30 (de Brasília). O Tricolor do Pici está em segundo do Grupo A, com três pontos.

CARDONA COMPARADO AOS ZAGUEIROS DO FORTALEZA EM 2023

Tomás Cardona - 47 jogos, 3 gols e 1 assistência (Defensa y Justicia)

Titi - 65 jogos - 1 gol e 2 assistências

Marcelo Benevenuto - 1 gol e 0 assistências

Brítez - 58 jogos - 0 gol e 1 assistência

Tobias Figueiredo - 6 jogos - 0 g e 0 assistências