Danilo, capitão da Seleção Brasileira, discute com torcedor: ‘não tem ninguém de brincadeira’; veja

O capitão da Seleção Brasileira, Danilo, foi flagrado discutindo com um torcedor após a estreia da Copa América, diante da Costa Rica. No vídeo que vem ganhando proporção nas redes sociais, o lateral é visto apontando para um grupo de torcedores e dizendo: "Não tem ninguém brincando, meu irmão! Não tem ninguém de brincadeira, rapaz!".

Veja momento:

O Brasil teve uma estreia frustrante na Copa América nos Estados Unidos. A Seleção Brasileira ficou no 0 a 0 com os costarriquenhos nesta segunda-feira (24), no SoFi Stadium, em Los Angeles, pela 1ª rodada do Grupo D.

Legenda: Vini teve atuação apagada e foi substituído Foto: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A equipe brasileira agora precisa buscar a vitória diante do Paraguai nesta sexta-feira (28), para não se complicar na competição, que já tem a Colômbia como líder do grupo. O último jogo da seleção nessa fase inicial acontece contra os colombianos no dia 2 de julho.