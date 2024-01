Abertura do Cearense tem brilho de joia do Fortaleza, frustração do Ceará e pressão do Ferroviário

O Campeonato Cearense de 2024, enfim, começou. Com a promessa de ser uma edição histórica, o torneio teve o pontapé inicial neste fim de semana e trouxe contextos diferentes para os três principais times da Capital: Ceará, Ferroviário e Fortaleza apresentaram resultados distintos.

O melhor cenário foi do time leonino, com o meia venezuelano Kervin Andrade, de 18 anos, brilhando ao marcar um dos gols da vitória por 2 a 0 contra o Horizonte - o outro foi contra, de Léo Ceará. A partida foi de resistência pelo volume, com o Tricolor usando força máxima, inclusive Moisés, criando então volume até abrir o placar. Restam ajustes, mas foi uma boa estreia para 10 dias de trabalho.

O panorama alvinegro foi diferente: dos males, o menor. O Vovô usou nove dos 12 reforços entre titulares, sentiu a falta de entrosamento e de ritmo, e apesar da maior posse de bola, não assustou muito o Maracanã, que saiu na frente e sofreu o empate no fim, com Aylon. Assim, o saldo é frustrante. O desconto é pelo novo elenco e pelo início de temporada, mas Vagner Mancini terá muito trabalho pela frente.

Assim, o pior quadro é do Ferroviário. A derrota de virada para o Floresta por 3 a 1 resultou na demissão do treinador Matheus Costa. E foi apenas o 2º jogo do ano - antes, foi eliminado nos pênaltis para o ASA na pré-Copa do Nordeste. O Tubarão da Barra volta ao mercado e precisa recalcular a rota rápido no Estadual, já que o plantel ainda não se mostrou competitivo e restam quatro rodadas na 1ª fase.

É fato: o Estadual movimenta o Campeonato Cearense. O fechamento da rodada de abertura é nesta segunda (22), com Caucaia x Barbalha se enfrentando no Raimundão, em Caucaia, às 20h.

1ª rodada do Campeonato Cearense de 2024

20/1 - Fortaleza 2x0 Horizonte | Arena Castelão

20/1 - Ferroviário 1x3 Floresta | PV

21/1 - Iguatu 2x1 Atlético-CE | Morenão

21/1 - Maracanã 1x1 Ceará | PV

22/1 - Caucaia x Barbalha | Raimundão, às 20h.

2ª rodada do Campeonato Cearense de 2024

26/1 (sexta) - Horizonte x Maracanã | Domingão, às 20h

27/1 (sábado) - Ceará x Floresta | PV, às 16h40

27/1 (sábado) - Iguatu x Caucaia | Morenão, às 18h

28/1 (domingo) - Atlético-CE x Ferroviário | Raimundão, às 16h

28/1 (domingo) - Barbalha x Fortaleza | Romeirão, às 17h30