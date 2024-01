Autor do gol do Ceará, Aylon avalia resultado: 'Ponto importante, vamos melhorar'

O atacante Aylon marcou o gol do empate do Ceará diante do Maracanã, na estreia do Campeonato Cearense 2024. Em jogo deste domingo (21) no Presidente Vargas, o atacante entrou na 2ª etapa de jogo para marcar aos 38 minutos e ajudar o Vovô na partida, que perdia por 1 a 0.

Aylon avaliou o resultado, considerando o ponto importante, afirmando que a equipe ainda vai melhorar e evoluir.

"É natural, mas a gente tinha que ter se imposto um pouco mais. É início de trabalho a gente sabe, muita gente chegou e estamos nos conhecendo. Fizemos apenas um trabalho coletivo contra nós mesmos, então este foi nosso primeiro teste. Fico feliz em ajudar a equipe com o gol, foi um ponto importante. O campeonato é de tiro curto, vamos nos preparar, encaixar melhor. O professor vai achar uma forma de jogar e vamos melhorar. Todo mundo está de parabéns pela entrega".

Legenda: Aylon entrou no 2º tempo e empatou o jogo para o Ceará Foto: FABIANE DE PAULA / SVM

Em seguida, o atacante afirmou que agora é pensar no próximo jogo, contra o Floresta, no dia 27, às 16h40 no PV.

"Fico feliz em ajudar, a confiança é muito importante. Fazer um gol no início é importante para mim, para o grupo. Não começar com revés é importante, claro que queríamos ganhar, mas empate dá uma tranquilidade para o próximo jogo".