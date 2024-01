Ferroviário demite técnico Matheus Costa após dois jogos em 2024

O Ferroviário anunciou, neste domingo (21), a demissão do técnico Matheus Costa. O profissional foi desligado após dois jogos na temporada, com a diretoria coral buscando um novo nome no mercado.

Matheus chegou ao clube em setembro de 2023 e participou ativamente da montagem do elenco. Na época, realizou um trabalho breve e positivo no Floresta, na Série C, e tinha a missão de substituir Paulinho Kobayashi, então campeão da Série D pelo Tubarão, que saiu para o Capital-DF.

O primeiro desafio foi contra o ASA, pela fase preliminar da Copa do Nordeste. Em jogo único, no estádio Presidente Vargas (PV), empatou em 1 a 1 no tempo normal e perdeu nos pênaltis, eliminado no dia 6 de janeiro. A partida seguinte foi sábado (20), quando foi superado pelo Floresta por 3 a 1, pela estreia no Campeonato Cearense. A sequência ruim gerou muita cobrança da torcida.

Ônibus apedrejado

A insafistação da torcida foi tamanha com a derrota na estreia do Estadual, que um grupo de torcedores apedrejou o ônibus quando o veículo chegava ao estádio Elzir Cabral, sede do clube.

Segundo um post do 'Amor do Ferroviário' atletas, fogos de artifício foram atirados em direção aos atletas que estavam no mesmo ambiente que familiares e crianças.

Em 2024, o Ferroviário ainda disputa o Estadual, a Copa do Brasil e a Série C e a Taça Fares Lopes.

Veja nota do Ferroviário

O Ferroviário Atlético Clube, através de seu Departamento de Futebol, informa o encerramento de vínculo com o treinador Matheus Costa.

O clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira.

Um novo comandante técnico será anunciado para a sequência da temporada.