O claro recado de Vojvoda ao eixo: 'meu foco é o Fortaleza' | FortalezaCast

O treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, concedeu uma entrevista coletiva antes da temporada de 2024 iniciar e deu uma resposta importante sobre suas decisões de carreira: o desafio dele é dentro do Fortaleza. Apesar de ser alvo de grande clubes do eixo ano após ano, o argentino é comprometido com tudo que fez e faz no Leão.

O FortalezaCast desta semana, com Marta Negreiros, Antero Neto e Crisneive Silveira, traz a tona as discussões que as falas de Vojvoda evidenciam sobre o crescimento do Tricolor e do futebol nordestino, além dos próximos passos do treinador na temporada.

ACOMPANHE O EPISÓDIO COMPLETO