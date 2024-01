Tomás Cardona chega ao Fortaleza e conhece instalações do Pici; veja imagens

O zagueiro Tomás Cardona já está no Pici. Anunciado na última terça-feira (16), o argentino de 28 anos chegou a Fortaleza nesta sexta (19) e conheceu as instalações do Centro de Excelência Alcides Santos.

O contrato do defensor com o Leão irá até o dia 31 de dezembro de 2026. No Tricolor, Cardona vestirá a camisa 25.

Nas últimas três temporadas, o zagueiro defendeu o Defensa y Justicia, clube pelo qual atuou em 71 jogos. O Fortaleza desembolsou US$ 625 mil para adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta, podendo pagar mais US$ 200 mil caso algumas metas sejam atingidas.