Resultado do jogo Empoli x AS Roma hoje, 26/5: veja o placar e estatísticas da partida

Neste domingo, 26 de maio, em Empoli, o jogo Empoli x AS Roma, terminou com o placar 2 - 1. A partida corresponde à 38ª rodada do Campeonato Italiano - Série A.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE Empoli x AS Roma

EMP 2 - 1 ROM Gols M. Cancellieri 13' M. Niang 90' H. Aouar 45' 18 Total de chutes 15 7 Chutes no gol 3 33% Posse de bola 67% 253 Passes 548 75% Precisão de passe 86% 18 Faltas 11 4 Cartões amarelos 1 0 Cartões vermelhos 0 3 Impedimento(s) 2 4 Escanteio(s) 5

Empoli 3-5-2 Elia Caprile, Bartosz Bereszyński, Ardian Ismajli, Sebastiano Luperto, Emmanuel Gyasi, Simone Bastoni, Răzvan Marin, Youssef Maleh, Liberato Cacace, Matteo Cancellieri, Mattia Destro. AS Roma 3-5-2 Mile Svilar, Zeki Çelik, Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Angeliño, Edoardo Bove, Bryan Cristante, Houssem Aouar, Paulo Dybala, Tammy Abraham, Nicola Zalewski.