Lucas Piovi afirma que Fortaleza tem interesse em sua contratação: 'É verdade, estou esperando'

O argentino Lucas Piovi confirmou que está na mira do Fortaleza. Em uma recente entrevista para a FB Rádio, do Equador, o capitão da LDU disse que aguarda uma definição da situação de uma possível negociação. "É verdade, estou esperando", disse o atleta.

No início da semana, o Tricolor do Pici solicitou informações ao time equatoriano sobre a situação do jogador de 31 anos para saber as condições para uma negociação, de acordo com o jornalista argentino César Luis Merlo.

Piovi é capitão da LDU e exerce um papel importante na equipe em que está desde 2020. Nas duas primeiras temporadas, ele atuou no clube por empréstimo e, após um bom desempenho, foi adquirido de forma definitiva. O contrato com o time equatoriano vai até o fim de 2025. Ao todo, o argentino realizou 128 jogos, marcou um gol e concedeu 13 assistências com a camisa da agremiação.

SUBSTITUTO DE CAIO ALEXANDRE

Piovi foi identificado pelo departamento de análise do Tricolor do Pici como um nome ideal para substituir o volante Caio Alexandre, que deixou o Leão rumo ao Bahia. Cria do Vélez Sarsfield, o meio-campista acumulas passagens por General Lamadrid, Atlético Fénix, Almagro e Arsenal de Sarandí, na argentina. Além disso, ele também defendeu o Messina, da Itália.

Em 2023, o capitão da LDU foi um dos destaques do clube que levantou as taças da Liga do Equador e da Copa Sul-Americana. No time equatoriano, ele também foi campeão da Supertaça do Equador em 2021.