Ceni revela empenho na contratação de Caio Alexandre, ex-Fortaleza: 'tentei durante dias'

Rogério Ceni e Caio Alexandre, técnico e jogador com passagens marcantes pelo Fortaleza, agora trabalham juntos no Bahia. O treinador revelou que atuou na contratação do volante, maior destaque do Tricolor do Pici na última temporada e cobiçado por outros times. A entrevista foi dada ao jornalista Fred Caldeira, na TNT, antes do acerto ser confirmado.

Nas redes sociais, ele publicou um texto de despedida para os tricolores. Recém-contratado pela equipe baiana, o meia já treina em Manchester com o restante do grupo. Durante a entrevista, Ceni citou que a comunicação do atleta em campo pode contribuir para o time nos jogos.

"Pelo que eu notei até agora, o Jean é mais intropsectivo. O Everton, a liderança dele é muito técnica. Ele não fala tanto, mas é um cara que consegue manter o ambiente leve, pra cima... Não é um cara que vai gritar com todo mundo no campo", disse avaliando o elenco.

"Acho quem pode trazer um pouco mais, ao menos de informações que eu tenho, e que eu tentei durante dias e dias a contratação, que ainda não está confirmada pelo clube, mas que está encaminhada, acho que é o Caio Alexandre. É um jogador que tem muito de cantar jogo. Acho que é necessário dentro do campo. Quanto mais você fala menos você corre, melhor posicionado você está. As pessoas sabem aonde vocÊ se encontra no campo. Me parece, por característica, em matéria de cantar o jogo, eu acho que é o cara que mais vai acrescentar se efetuada for a contratação do jogador", finalizou o treinador.

Caio Alexandre chegou ao Bahia em definitivo, com vínculo até o fim de 2028. Vendido pelo Fortaleza por R$ 24,3 milhões de reais. O Leão do Pici tem direito a 60% do valor (R$ 14,6 mi). Em 2023, o volante conquistou o Campeonato Cearense e o vice-campeonato da Sul-Americana com o time cearense. Ao todo, foram 65 partidas com cinco gols e seis assistências.

Legenda: Caio Alexandre é o novo reforço do Bahia para 2024. Foto: Letícia Martins/EC Bahia