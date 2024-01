Fortaleza confirma venda de Caio Alexandre para o Bahia

Chegou o fim da novela entre Caio Alexandre e Fortaleza. O ex-jogador do time cearense teve sua saída anunciada oficialmente pelo Fortaleza no início da tarde desta segunda-feira(15). O atleta foi adquirido em definitivo pelo Bahia e a expectativa é que ele embarque para Manchester, na Inglaterra, local da pré-temporada do clube baiano.

Em rápida nota, o clube falou sobre os valores do atleta:

Fortaleza oficializa a venda do volante Caio Alexandre ao Esporte Clube Bahia por US$ 5.000.000 (cinco milhões de dólares). O Tricolor do Pici tem direito a 60% do valor da venda. O atleta foi liberado para realizar exames médicos e unir-se ao clube baiano em sua pré-temporada.

Novos rumos

O Tricolor da Boa Terra apresentou a melhor proposta financeira para o atleta, enquanto o Corinthians, outro clube interessado no jogador, ofereceu melhores valores para o Leão, que possui 50% dos direitos econômicos de Caio.

O restante dos direitos do volante pertencem ao Botafogo, que possui 40%, e ao Vancouver Whitecaps, do Canadá, que manteve 10%, após negociação com o Fortaleza.

Pelo Leão

Pelo tricolor do Pici, Caio Alexandre estava atuando desde 2022, com 77 jogos disputados, seis gols marcados e seis assistências.