Reforço do Fortaleza, meia Luquinhas tinha salário milionário na MLS; veja valor

O Fortaleza oficializou na última sexta-feira (12) a contratação do meia Luquinhas, que chega ao Tricolor em definitivo após compra junto ao New York Red Bulls, clube que defendeu em 2022 e 2023. Inclusive, com salário milionário por temporada.

Ao longo de toda a temporada 2023, o salário base do meia brasileiro foi de US$ 1.155.000, de acordo com dados oficiais da própria MLS (Major League Soccer, liga de futebol profissional masculino entre clubes dos Estados Unidos).

Convertendo em reais, é o equivalente a R$ 5.607.294 por temporada, na cotação atual (1 dólar = R$ 4,85).

Dividindo pelos 12 meses do ano, Luquinhas recebia no New York Red Bulls quase US$ 100 mil por mês. Para ser mais exato, o valor de US$ 96.250 (aproximadamente R$ 467.274 na cotação atual).

O Fortaleza pagou US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,3 milhões) para comprar o jogador e, certamente, também está destinando uma boa quantia salarial, o que mostra que de fato investe no atleta de 27 anos e confia que chega para elevar o nível técnico do elenco.