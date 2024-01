Fortaleza oficializa transferência de Gustavo Coutinho para o Sport por R$ 7 milhões; veja detalhes

Na noite deste sábado (13), o Fortaleza oficializou a transferência do atacante Gustavo Coutinho para o Sport-PE. Formado nas categorias de base do Leão, o jogador teve 70% dos seus direitos econômicos vendidos por R$ 7 milhões. O Tricolor, que mantém 30% dos direitos do atleta visando uma futura negociação, receberá metade deste valor em 2024, enquanto o restante será pago em 2025.

Em 2023, Gustavo Coutinho foi o artilheiro da Série B com 14 gols marcados em 31 jogos pelo Atlético-GO. Esta será a segunda passagem do atacante pelo Sport-PE, clube que defendeu por 16 oportunidades em 2022. No Leão da Ilha, foram dois gols marcados e uma assistência concedida.

PELO TRICOLOR

Gustavo Coutinho chegou ao Fortaleza em agosto de 2018 para integrar a equipe sub-20 do Leão. No mesmo ano, o atleta foi campeão da Copa do Nordeste Sub-20. Em 2019, ele foi integrado ao elenco profissional. Coutinho possui dois títulos do Campeonato Cearense, em 2019 e 2021, além de uma Copa do Nordeste, também em 2019.

Na equipe profissional do Leão, o jogador realizou 19 partidas, marcou seis gols e concedeu quatro assistências. Já em 2021, no time sub-23 que participou do Brasileirão de Aspirantes, ele marcou oito gols em oito jogos.