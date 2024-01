Caio Alexandre deixa recado para o Fortaleza em despedida do clube: 'Estarei sempre na torcida'

Poucos minutos depois de ser anunciado pelo Bahia, Caio Alexandre usou as redes sociais para se despedir do Fortaleza. Em uma postagem no Instagram, o volante afirmou que viveu momentos incríveis e que sempre vai estar na torcida pelo Leão do Pici.

"Chegou o dia de me despedir deste grande clube, que só me deu alegrias e momentos que vou guardar eternamente no meu coração. Juntos alcançamos o pentacampeonato estadual, fizemos campanhas sólidas nos torneios nacionais e chegamos a uma final de Copa Sul-Americana. Conseguimos dar o protagonismo que o Leão merece e ser respeitado pelos nossos adversários a nível nacional e internacional. Desde que cheguei deixei minha vida em campo, lutei em cada dividida por essa camisa e procurei contribuir com o meu máximo. Foram 77 jogos, 6 gols e conquistas que jamais vou esquecer. Sou grato a todos os funcionários do clube pelo convívio diário e por todo tratamento nesse período. Foi especial demais. Aos torcedores, meu eterno respeito e admiração. Uma torcida de apaixonados que joga junto o tempo todo. Muito obrigado por tudo, estarei sempre na torcida por vocês", escreveu Caio Alexandre.

PASSAGEM POSITIVA PELO PICI

Caio foi um dos grandes destaques do Fortaleza na temporada de 2023, onde o Leão conquistou o pentacampeonato cearense e foi vice-campeão da Sul-Americana. No ano, foram 65 jogos realizados, cinco gols marcados e seis assistências concedidas. Ao todo, foram 77 partidas, seis gols marcados e seis assistências.