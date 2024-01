Fortaleza monitora atacante Diego Costa, ex-Botafogo

O Fortaleza monitora a situação do atacante Diego Costa, ex-Botafogo. O centroavante de 35 anos foi oferecido ao clube cearense, que analisa a situação e não tem nenhuma negociação avançada no momento. A informação foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Livre no mercado, o atleta também está na mira do Cruzeiro. Na última temporada, pelo Botafogo, foram 15 jogos e três gols. O ano ainda reservou uma passagem pelo Wolverhampton, da 1ª divisão da Inglaterra, onde somou 25 partidas e balançou as redes uma vez, pela Premier League.

Diego é sergipano, mas se naturalizou espanhol e acumulou convocações na seleção europeia. Na carreira, ganhou muitos títulos e atuou por diversos times como Atlético de Madrid-ESP, Chelsea-ING e Celta de Vigo-ESP.

No Pici, seria opção para o sistema ofensivo. No momento, para a posição de centroavante, o elenco tem duas peças: Lucero e Thiago Galhardo.