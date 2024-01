Fortaleza planeja contratar Lucas Piovi, capitão e volante da LDU

O Fortaleza tem interesse na contratação do volante Lucas Ezequiel Piovi, capitão da LDU. O Tricolor do Pici pediu informações ao clube equatoriano sobre o jogador, que deve responder nas próximas horas. A informação foi publicada pelo jornalista argentino César Luis Merlo nesta terça-feira (16). O jogador deve suprir a posição com a saída de Caio Alexandre, vendido ao Bahia.

O jogador de 31 anos atuou em 40 partidas, marcou um gol e deu duas assistências. Em 2023, ele defendeu a LDU na Liga do Equador e na Copa Sul-Americano. Ele esteve em campo na final continental contra o Tricolor do Pici. O argentino está na equipe desde 2020. O atleta foi formado na base do Vélez Sarsfield e tem passagens também pelo General Lamadrid, Atlético Fénix, Almagro e Arsenal de Sarandí.

Além da Sul-Americana, o Fortaleza também disputa o Campeonato Brasileiro, a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense em 2024. A equipe estreia na temporada neste sábado (20), contra o Horizonte, no torneio estadual.