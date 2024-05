Moisés comemora gols em vitória do Fortaleza diante do Sport e agradece apoio do time

O Fortaleza venceu o Sport por 4 a 1 e garantiu vaga na final da Copa do Nordeste mais uma vez. Moisés marcou três vezes neste domingo (26), na Arena Pernambuco, no Recife. O atacante do Tricolor do Pici comemorou o hat-trick e celebrou a chegada do filho.

"Graças a Deus primeiramente. Pelo jogo e pelos gols. Acho que tenho que trabalhar mais e mais para que eu possa repetir noites como essa. Acho que meus companheiros no dia-a-dia, junto comigo, estão me dando força, me ajudando. Mesmo que eu não viesse jogando, mas não deixava de trabalhar. Temos um grupo sensacional. É um grupo, uma família. Agradeço a Deus, minha família, meus amigos, meus companheiros que torcem por mim", disse o atleta em entrevista para a ESPN.

"Também descobri que vou ser pai de um menino. Estou muito feliz. Também agradecer a minha esposa que está comigo no dia-a-dia. Para encerrar essa noite maravilhosa com três gols também dedico a eles. Agora é pensar na quarta-feira, que tem a Sul-americana, é um jogo importante para nós. Agora é trabalhar a semana bem para que a gente possa vencer na quarta-feira", completou o jogador.

O Fortaleza vai enfrentar o CRB na briga pelo título da Copa do Nordeste. Antes, a equipe volta a campo na quarta-feira (29), quando enfrenta o Sportivo Trinidense no último jogo da Fase de Grupos da Sul-Americana.