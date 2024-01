Fortaleza negocia empréstimo de Tobias Figueiredo para os Estados Unidos

O zagueiro Tobias Figueiredo, de 29 anos, deve vai deixar o Fortaleza em breve. O Tricolor do Pici negocia o empréstimo do jogador que chegou na janela de transferências do meio do ano de 2023 e não correspondeu no time de Juan Pablo Vojvoda. O destino deve ser a MLS, liga dos Estados Unidos. Apesar de estar fora dos planos do clube, o português se reapresentou com o restante do elenco e aguarda definição.

Tobias atuou em quatro partidas vestindo a camisa do Leão, todas no Campeonato Brasileiro (Atlético-MG, Bahia, Goiás e Grêmio) e não conseguiu se fixar na equipe titular na primeira experiência dele atuando em um time do Brasil. O Tricolor do Pici está no mercado em busca de uma peça para reforçar o lado esquerdo da defesa.

O Fortaleza estreia na temporada diante do Horizonte, no dia 20 de janeiro. O duelo será na Arena Castelão, a partir das 16h40 (de Brasília).