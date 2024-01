O FortalezaCast da semana discute o mercado da bola do Leão, entre chegadas e saídas, no início da temporada. O episódio conta com a presença da torcedora e influencer digital Guigui, junto com Marta Negreiros e João Bandeira. O papo traz a tona discussões sobre a novela Caio Alexandre, a chegada atrasada do goleiro Santos, da necessidade de reforços na zaga e no meio campo, entre outros assuntos. Vem com a gente e dá o play!

