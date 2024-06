Elogiado por Vojvoda, Lucas Sasha comemora vitória do Fortaleza sobre Palmeiras e projeta sequência

Elogiado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda em entrevista coletiva, Lucas Sasha comemorou a vitória contra o Palmeiras na última quarta-feira (26) atual bicampeão brasileiro e também teceu elogios aos companheiros de equipe. Para o treinador do Fortaleza, Sasha atendeu a todas as expectativas quando foi acionado.

“Sasha merece jogar muitas partidas, é um jogador que entrega muito. É um profissional, um grande jogador, o Fortaleza necessita de jogadores assim. É do tipo que sustenta um elenco”, declarou o técnico Vojvoda.

Agora, o foco de Lucas Sasha e do Fortaleza está no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que será contra o Juventude no próximo domingo (30). O volante já iniciou, junto ao time, a preparação para o próximo duelo pelo Brasileirão. Com Pedro Augusto suspenso, a chance de Lucas Sasha iniciar o jogo como titular é grande.

“Foi uma vitória muito importante contra o Palmeiras, mas agora já estamos focados na partida contra o Juventude. Será mais um jogo muito difícil. Vai ser muito importante contar novamente com o apoio da nossa torcida, eles são muito importantes pra gente e esperamos ver o Castelão cheio novamente pra gente poder fazer um grande e buscar mais uma vitória dentro de casa”, disse.

Bom momento

Apesar de não ter sido escalado como titular para este jogo, Sasha entrou aos oito minutos do primeiro tempo e atuou, praticamente, por toda a partida. O volante também celebrou o bom momento após retornar.

“Muito bom poder voltar a jogar uma partida praticamente completa, joguei novamente 90 minutos, me senti muito bem, nas últimas quatro partidas pude entrar em três delas, então estou bem feliz com a volta. Por conta do período parado, sei que ainda posso evoluir e vou em busca dessa evolução juntamente com todo o time”, concluiu.