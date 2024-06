O Fortaleza tem 11 jogadores no elenco em fim de contrato que já podem assinar um pré-acordo com qualquer outro clube. O episódio desta semana vai analisar quais desses nomes devem renovar com o Leão e quem deve deixar o clube ao final da temporada. Acompanhe a discussão com Marta Negreiros, Alexandre Mota e Daniel Farias.

ACOMPANHE O EPISÓDIO COMPLETO