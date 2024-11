Movimentação interna esquenta e eleição no Ceará pode ter até quatro chapas

Doze dias após a convocação da eleição para a diretoria executiva que irá comandar o Ceará Sporting Club nos próximos três anos, nenhuma chapa foi registrada ainda. Há apenas uma pré-candidatura anunciada e a expectativa é que nesta semana as articulações se fortaleçam. Em conversa com conselheiros, o Diário do Nordeste apurou que podem ter até quatro concorrentes à presidência do Vovô.

Apesar de não comentar sobre o assunto ainda, a tendência é que João Paulo Silva concorra à reeleição. Alguns conselheiros, no entanto, querem que o dirigente traga novidades em sua equipe para uma segunda gestão. O Diário do Nordeste ouviu que para angariar votos de conselheiros considerados neutros, o atual chefe da executiva do Vovô teria de se desvincular de alguns nomes que hoje compõem a base dele.

Se isso não ocorrer, uma terceira via deve surgir. Conversas já estão ocorrendo e um nome mais moderado pode ganhar força nos bastidores. Para se entender o perfil buscado, Haroldo Martins, atual diretor de futebol do clube, era visto como uma peça capaz de fazer uma gestão menos turbulenta, mas ele não pode concorrer porque não é conselheiro atualmente e também já afirmou que não deve seguir no clube como diretor.

Pedro Gabriel Ponte, que já oficializou pré-candidatura e vai concorrer à presidência do Alvinegro pela segunda vez, é até bem visto pela ala moderada, mas a base de apoio dele, com alguns opositores considerados mais radicais, acaba por afastar votos.

O Diário do Nordeste ouviu também que da ala de oposição declarada pode nascer uma segunda candidatura, com um nome mais enérgico que Gabriel. Essa possibilidade é vista, no entanto, como menos plausível que a chamada terceira via, neutra, mas não está descartada.

A inscrição para chapas para concorrer ao pleito se encerra na próxima quarta-feira (13) e os registros devem ocorrer apenas nos últimos dias. A votação está marcada para o dia 28 de novembro, quatro dias após o fim da Série B do Brasileiro, o que significa que os candidatos terão que se lançar sem saber em que divisão nacional o Vovô está em 2025.