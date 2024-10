Eleição para presidente do Ceará é convocada pelo Conselho Deliberativo; veja data

O Conselho Deliberativo do Ceará convocou nesta quarta-feira (23) a eleição dos membros da Diretoria Executiva para o mandato 2025/2027. A eleição acontecerá em uma reunião ordinária na sede do clube, em Porangabuçu, no dia 28 de novembro.

De acordo com o edital de convocação, assinado por Herbet Santos, presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, o prazo para registro de chapas é de até 15 (quinze) dias antes da eleição, o que resulta no dia 13 de novembro.

Legenda: Sede do Ceará Sporting Club Foto: Thiago Gadelha/SVM

Além disso, foi nomeada a comissão eleitoral responsável por processar e julgar os pedidos de registro de candidaturas, sendo composta por: José Barreto de Carvalho Neto, Erick Freitas Medeiros de Oliveira, Rodolfo Ponte Aguiar Marques, Creuzo Aliandro Oliveira Santos e Fernando Régis Pimenta Felício.

Após disputas internas e votações ao longo do ano de 2024, foi decidido que a eleição seguirá os moldes do atual estatuto do clube, que não permite a participação dos sócios-torcedores nas eleições para a Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva do Ceará é atualmente composta pelo presidente João Paulo Silva, primeiro vice-presidente Alexandre Frota e segundo vice-presidente Carlos Moraes.