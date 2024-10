Pedro Gabriel anuncia pré-candidatura à presidência do Ceará: ‘levar de volta ao topo’

O empresário e engenheiro civil Pedro Gabriel Pontes anunciou nesta quinta-feira (31) a sua pré-candidatura à presidência do Ceará Sporting Club. O anúncio foi feito através de uma publicação no seu perfil oficial nas redes sociais.

“O Ceará Sporting Club já viveu dias de glória e desafios nos últimos anos, mas eu acredito que é hora de virar esse jogo! Como pré-candidato a presidente, trago uma visão para uma gestão profissional e transparente, com foco em reestruturar o clube e consolidá-lo como um gigante do futebol brasileiro. Vamos juntos resgatar o orgulho alvinegro e levar o Vozão de volta ao topo!”, disse Pedro Gabriel na postagem.

VEJA VÍDEO

Empresário e engenheiro civil de formação, Pedro Gabriel Pontes é candidato à presidência do Ceará Sporting Club pela segunda vez. No conselho desde 2011, ele concorreu em 2023, mas foi derrotado por João Paulo Silva, atual presidente do clube.

O Conselho Deliberativo do Ceará convocou na quarta-feira (23) a eleição dos membros da Diretoria Executiva para o mandato 2025/2027. A eleição acontecerá em uma reunião ordinária na sede do clube, em Porangabuçu, no dia 28 de novembro.

De acordo com o edital de convocação, assinado por Herbet Santos, presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, o prazo para registro de chapas é de até 15 (quinze) dias antes da eleição, o que resulta no dia 13 de novembro.