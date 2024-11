Ferroviário anuncia cantora de forró Taty Girl como nova patrocinadora do clube

A cantora de forró Taty Girl é a nova patrocinadora do Ferroviário para a disputa da Taça Fares Lopes, anunciou o clube nesta segunda-feira (4). Taty Girl terá o seu nome estampado nas camisas do Tubarão da Barra, que estreia no torneio no próximo domingo (10), contra o Caucaia.

“Uma das maiores cantoras de forró do Brasil estará com seu nome estampado nas camisas do Ferroviário durante a Taça Fares Lopes. Juntos, vamos em busca do tricampeonato da competição e da consequente vaga na Copa do Brasil em 2025”, disse o clube nas redes sociais.

Taty Girl, ex-vocalista de tradicionais bandas como Forró Real e Solteirões do Forró, iniciou sua carreira solo em 2009 e é dona de uma das histórias mais lindas de superação e sucesso dentro do cenário artístico cearense. Ferroviário Em anúncio oficial

O Ferroviário está no Grupo A da Taça Fares Lopes, ao lado de Tirol, Fortaleza e Atlético-CE.