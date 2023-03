Titular da Seleção Brasileira, goleira Lorena sofre lesão e está fora da Copa do Mundo

A goleira Lorena, titular da Seleção Brasileira, está fora da Copa do Mundo de 2023. A jogadora passará por uma cirurgia no joelho e deve ficar longe dos gramados por pelo menos seis meses. A disputa da Copa do Mundo feminina começa no dia 20 de julho e vai até o dia 20 de agosto. O torneio acontece na Austrália e na Nova Zelândia.

Eleita a melhor goleira do Brasileirão de 2022, Lorena se firmou na Seleção Brasileira e foi um dos destaques na conquista da Copa América, na Colômbia. Na competição, a goleira não sofreu nenhum gol.

Após a conquista do título, Lorena voltou para o Grêmio e sentiu uma instabilidade no joelho esquerdo. O Departamento Médico do clube gaúcho detectou um estiramento de alto grau. O tratamento convencional com medicamentos e repouso não surtiu efeito e a cirurgia se fez necessária.

"O Departamento de Ciência, Saúde e Performance (DCSP) do Grêmio comunica que a goleira Lorena, a lateral Sinara e a zagueira Nágela serão submetidas a procedimentos cirúrgicos após diagnósticos de lesões nos joelhos", informou o clube nesta quinta-feira (30), revelando lesão de outras duas atletas do grupo.

"A goleira Lorena, após estiramento grau 2 no joelho esquerdo, diagnosticado no início de março, foi submetida a novos exames clínicos e radiológicos que apontaram a necessidade de uma artroscopia, onde se necessário, fará a correção do ligamento cruzado anterior (LCA). O procedimento será agendado para a próxima semana. A atleta vinha realizando um tratamento conservador indicado para o momento, devido a exames clínicos e radiológicos inconclusivos", completou o comunicado.

O tempo de recuperação de uma artroscopia gira em torno de três e seis meses, mas a goleira deve fazer a reconstrução total do ligamento, o que pode até aumentar bem o tempo de recuperação e um retorno seria somente em 2024. A atacante Ludmila, do Atlético de Madrid, passou por procedimento semelhante há duas semanas.

Na terça-feira, a técnica Pia Sundhage já havia cortado a meia Duda Sampaio, do Corinthians, para a Finalíssima, dia 6 de abril , diante da Inglaterra, e o amistoso com a Alemanha, dia 11. A jogadora está com um problema muscular no adutor da coxa esquerda. Para a vaga foi chamada a também corintiana Luana.