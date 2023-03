Brasil pode sediar próxima Copa do Mundo feminina; saiba detalhes

O Brasil será candidato a sediar a Copa do Mundo feminina de 2027. A informação foi confirmada pela Ministra do Esporte, Ana Moses, nesta terça-feira (7). De acordo com Moses, conversas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já estão em curso para oficializar a candidatura a país-sede.

O Brasil tem até março de 2023 para manifestar a intenção de receber o mundial feminino de 2027. Além disso, tem até maio de 2023 para preencher documentos de encargos. “Estamos começando a mexer nisso agora. Estamos conversando com CBF e sedes para ver quais formas de buscar essa chance de ir trazer a Copa”, disse Moser ao GE.

COPA DO MUNDO DE 2023

Em 2023 acontecerá a Copa do Mundo feminina, que será disputada de 20 de julho a 20 de agosto na Austrália e Nova Zelândia. A Seleção Brasileira está no Grupo F do torneio, ao lado de França, Jamaica e Panamá. O Brasil nunca conquistou um título de Copa do Mundo feminina, mas alcançou o vice-campeonato em 2007.