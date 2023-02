Brasil x Estados Unidos: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil enfrenta os Estados Unidos em jogo da terceira rodada do torneio She Believes Cup. O duelo desta quarta-feira (22) será no Toyota Stadium, no Texas, às 21h (de Brasília). A competição é preparatória para a Copa do Mundo.

Sob comando de Pia Sundhage, a equipe brasileira venceu o Japão por 1 a 0 e perdeu por 2 a 0 para o Canadá na última rodada. Para levar o título, a Canarinho precisa golear as americanas e ainda aguardar resultado da partida entre Japão e Canadá.

As americanas lideram a competição com duas vitórias. Ao todo, são seis pontos e três gols marcados. No histórico entre os times, o grupo americano leva vantagem. Das 23 partidas, foram 16 vitórias dos Estados Unidos contra três do Brasil, além de quatro empates.



ONDE ASSISTIR

Sportv

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil - Lorena; Lauren, Tainara, Rafaelle e Tamires; Ary Borges, Kerolin, Nycole e Adriana; Bia Zaneratto e Debinha. Técnica: Pia Sundhage.

EUA - Alyssa Naeher, Emily Fox, Alana Cook, Becky Sauerbrunn e Crystal Dunn; Andi Sullivan, Ashley Sanchez e Lindsey Horan; Trinity Rodman, Alex Morgan e Mallory Swanson. Técnico: Vlatko Andonovski.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Estados Unidos

Data e hora: 22/2, às 21h (de Brasília)

Local: Toyota Stadium, EUA