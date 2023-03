Seleção Brasileira é convocada para Finalíssima diante da Inglaterra; veja lista de jogadoras

A lista das 26 jogadoras convocadas para representar a Seleção Brasileira feminina na Finalíssima, partida que coloca frente a frente as seleções campeãs da Copa América e da Eurocopa, foi divulgada pela treinadora Pia Sundhage nesta segunda-feira (20).

Campeão da última edição da Copa América feminina, o Brasil disputará o título em duelo com a Inglaterra, seleção vencedora da Eurocopa feminina. O duelo entre Brasil e Inglaterra acontece no dia 6 de abril, em Wembley (ING). No dia 11, a Seleção Brasileira feminina fará um amistoso contra a Alemanha, vice-campeã da Euro, em Nuremberg (ALE).

GRUPO COM MUDANÇAS

O grupo que será levado à Europa será um pouco diferente do que o utilizado ao longo da SheBelivies Cup, torneio no qual a Seleção terminou em terceiro lugar. Um dos principais desfalques é a atacante Ludmila, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho e não voltará a tempo sequer de disputar a Copa do Mundo, marcada para julho.

A goleira Lorena, a zagueira Tainara e a atacante Debinha também estão fora da Finalíssima por lesão, mas não preocupam para o Mundial. A convocação de Pia tem dois nomes que nunca foram chamados para defender a seleção principal: a goleira Camila, do Santos, e a atacante Aline, da Ferroviária.

Além disso, há atletas que estão de volta após não serem chamadas na última lista. É o caso das laterais Antonia (Levante UD) e Fernanda Palermo (São Paulo) e das meio-campistas Duda Sampaio (Corinthians), Duda Francelino (Flamengo), Ingryd (Ferroviária) e Gabi Portilho (Corinthians). Marta, que ficou um longo período de fora da seleção após cirurgia no joelho e voltou para o SheBelieves, está na lista.

CONFIRA A CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

Goleiras: Camila (Santos), Leticia Izidoro (Corinthians) e Luciana (Ferroviária).

Defensoras: Antonia (Levante UD) Bruninha (NJ/NY Gotham), Fernanda Palermo (São Paulo), Kathellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Tamires (Corinthians), Tarciane (Corinthians) , Yasmim (Corinthians) e Rafaelle (Arsenal).

Meio-campistas: Adriana (Orlando Pride), Aline (Ferroviária), Ary (Racing Louisville), Ana Vitória (Benfica), Duda Francelino (Flamengo), Duda Sampaio (Corinthians), Gabi Portilho (Corinthians), Ingryd (Ferroviária) e Kerolin (North Carolina Courage)

Atacantes: Bia Zaneratto (Palmeiras), Gabi Nunes (Madrid CFF), Geyse (Barcelona), Marta (Orlando Pride) e Nycole Raysla (Benfica).

BRASIL DE OLHO NA COPA DO MUNDO

Depois da Finalíssima, a próxima disputa oficial do Brasil será a Copa do Mundo, na Austrália e na Nova Zelândia. A Seleção estreia no dia 24 de julho, contra o Panamá. Integrante do Grupo F, o Brasil também enfrentará Jamaica e França na primeira fase.