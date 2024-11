Tinga destaca fraquezas do Vasco e explica o que o Fortaleza precisa para buscar vitória

O Vasco tem sido uma pedra no sapato do Fortaleza em 2024. As equipes se enfrentaram em três oportunidades, e o Leão não conseguiu nenhuma vitória em cima dos cariocas, além de sofrerem eliminação na Copa do Brasil para o Cruz-Maltino. Capitão do Tricolor, Tinga reconhece o retrospecto recente negativo contra o time carioca, mas reforça que o grupo estudou o adversário e sabe o que precisa fazer para alcançar os três pontos na partida.

"É uma equipe muito qualificada. Os gols que tomaram (diante do Botafogo) foram em transições muito rápidas e viradas de campo. Temos que usar a velocidade contra o Vasco. A gente sabe que não ganhou nenhum jogo contra eles este ano. Eles vão tentar fazer um jogo seguro para evitar o nosso jogo, vão esperar a gente e explorar o nosso erro. Então temos que entrar focados, caprichar no passe, nas transições e sermos eficientes para sairmos do jogo com o resultado positivo", afirmou o lateral.

Histórico Fortaleza x Vasco em 2024

01/05/2024 - Fortaleza 0 x 0 Vasco

21/05/2024 - Vasco 3 x 3 Fortaleza (decisão nos pênaltis: 5 x 4)

03/07/2024 - Vasco 2 x 0 Fortaleza

Legenda: Fortaleza x Vasco Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Nesta partida o Leão espera alcançar a marca de 1 milhão de torcedores no estádio em 2024, e mais de 35 mil pessoas confirmaram presença no duelo. Até esta quarta-feira (6), já são 21.809 torcedores com o check-in realizado, além de 13.829 ingressos já vendidos.

Fortaleza e Vasco se enfrentam na Arena Castelão neste sábado (9), às 19h (horário de Brasília), pela 33ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. O duelo marca o encontro entre o segundo e o nono colocado da competição.