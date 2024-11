Capitão do Fortaleza, Tinga pede maior presença do torcedor em jogo contra o Vasco: 'Vai ter 50 mil'

Lateral-direito e capitão do Fortaleza, Tinga cobrou uma maior participação do torcedor Tricolor nos jogos do clube nesta reta final de 2024. O time cearense segue com chances de título no Campeonato Brasileiro, mas tem apenas a 11ª melhor média de público pagante do torneio, com média de 27.511 pessoas por jogo. Nas redes sociais, o Leão iniciou uma campanha em busca de atingir a marca de um milhão de pagantes no ano diante do Vasco, neste sábado (9). O atleta reforça a necessidade de que a torcida entenda o momento do time.

"Nosso torcedor é o nosso 12º jogador, que sempre vem nos incentivando e ajudando. Nós, dentro de campo, criamos a expectativa desde o começo, brigando lá em cima (da tabela). O torcedor precisa entender tudo que está acontecendo no clube, no Campeonato Brasileiro, e alguns anos atrás. O torcedor tem que saber que precisa nos ajudar ainda mais. Eles estão nos ajudando, mas pode ser mais. A gente está brigando lá em cima, o horário (do jogo contra Vasco) é bom, o momento é bom. Então, com certeza, vai ter 50 mil (no Castelão)", disse Tinga em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (6).

Legenda: Torcedores do Fortaleza no Castelão Foto: Kid Júnior/SVM

Mais de 30 mil torcedores já confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar o duelo entre Fortaleza e Vasco. A partida acontece neste sábado (9), às 19h (horário de Brasília), pela 33ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda ainda disputa três jogos em seus domínios.

*Sob supervisão de Crisneive Silveira.