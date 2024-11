Lucas Sasha volta a treinar no Fortaleza após quase dois meses afastado por lesão

Lucas Sasha pode aparecer entre os relacionados para o duelo do Fortaleza contra o Vasco. Depois de desfalcar o Tricolor do Pici por sete jogos, o volante deixou o departamento médico e voltou a treinar normalmente com o restante do grupo com foco no duelo do Campeonato Brasileiro.

O último jogo do atleta havia sido em 17 de setembro, quando o Tricilor do Pici foi vencido pelo Corinthians, nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Na ocasião, ele sofreu um edema na panturrilha direita.

Terceiro na tabela da Série A, o Leão tem 60 pontos e vai em busca de ultrapassar o Palmeiras na tabela. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda enfrenta o Vasco no sábado (9), a partir das 19h (de Brasília), na Arena Castelão.