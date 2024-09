Lucas Sasha sofre lesão e entra no departamento médico do Fortaleza; veja lista de desfalques

Lucas Sasha, meio-campista do Fortaleza, sofreu uma lesão e entrou no departamento médico do Tricolor do Pici, conforme boletim atualizado divulgado na noite deste sábado (21), instantes antes da partida contra o Bahia, pela Série A do Brasileirão 2024.

O jogador, que atuou na última partida do Leão, contra o Corinthians, sofreu um edema na panturrilha direita. Além dele, seguem no DM: Bruno Pacheco (tendinite no joelho direito) Santos (edema muscular na coxa direita) e Moisés (edema na coxa direita).

Diante das ausências, a escalação do Fortaleza contra o Bahia, definida por Vojvoda, foi: João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Cardona, Mancuso, Hércules, Martínez, Zé Welison, Matheus Rossetto, Marinho e Lucero.