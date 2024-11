Vasco chega sem Coutinho e outros seis desfalques para jogo com o Fortaleza; veja lista

Philippe Coutinho será desfalque do Vasco na partida diante do Fortaleza na Arena Castelão. O jogador apresentou dores musculares na coxa direita e está fora do duelo. A última atuação dele ocorreu na vitória contra o Cuiabá, no dia 24 de outubro, em São Januário. O clube carioca não conta também com o zagueiro João Victor, expulso no clássico contra o Botafogo. Além desses, o time comandado por Rafael Paiva segue com outros cinco atletas no Departamento Médico. Ao todo, o grupo tem sete desfalques.

Paulinho, Estrella, JP, David e Adson seguem se recuperando de lesões. Apesar do nome de Coutinho ser o mais forte da lista de baixas, é Adson quem faz mais falta entre os 11 titulares. Isso porque o aproveitamento do Cruz-Maltino despencou após a lesão do meia-atacante. Foram 12 jogos até aqui, somando cinco derrotas, três vitórias e quatro empates sem o jogador em campo.

Veja lista dos desfalques do Vasco

Philippe Coutinho - Dores musculares na coxa direita

Paulinho - Recuperação (rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito)

Recuperação (rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito) Estrella - Recuperação (cirurgia para estabilização do menisco)

JP - Recuperação (cirurgia no joelho direito)

David - Recuperação (rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo)

Adson - Recuperação (cirurgia para corrigir fratura na tíbia da perna direita)

João Victor - Suspenso

O jogo

Fortaleza e Vasco se enfrentam neste sábado (9), na Arena Castelão, às 19h (horário de Brasília), pela 33ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. O Leão ocupa a terceira colocação, já o time carioca é o nono colocado.

A promessa é de casa cheia. De acordo com dados divulgados pelo Tricolor nesta quarta-feira (6), já são 21.809 torcedores com o check-in realizado, além de 13.829 ingressos já vendidos, totalizando 35.638 torcedores confirmados na partida.

*Sob supervisão de Crisneive Silveira.