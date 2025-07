Time árabe faz proposta por Lionel Messi, do Inter Miami

O atacante argentino Lionel Messi se tornou alvo do futebol da Arábia Saudita. Em fim de contrato no Inter Miami, dos EUA, o astro recebeu uma proposta do Al-Ahli. A informação é do jornal francês L'Equipe.

O vínculo com a equipe norte-americana encerra em dezembro de 2025 e há interesse na renovação. O camisa 10 participou recentemente da campanha na Copa do Mundo de Clubes, contribuindo com a chegada do time às oitavas de final, quando foi superado pelo Paris Saint-Germain (PSG), da França.

Segundo a publicação, as partes possuem semanas de negociação. Em 2023, o governo árabe, principal investidor do esporte no país, também tentou atrair o atleta de 38 anos, com o objetivo de promover o reencontro com o português Cristiano Ronaldo, que defende o Al-Nasr. O Al-Ahli, por exemplo, é o atual campeão da Champions da Ásia e tem o atacante brasileiro Roberto Firmino, ex-Liverpool, como principal estrela.

No Inter Miami desde 2023, Messi soma 64 jogos, com 52 gols e 25 assistências. Desde a chegada no clube, participou das conquistas do Supporters Shield (prêmio anual da MLS) e da Copa da Liga.